Президент Боливии о выходе Эквадора из альянса АЛБА: «Предательство народа»

Ла-Пас, , 09:52 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес прокомментировал решение властей Эквадора покинуть «Боливарианский альянс для народов нашей Америки — Торговый договор народов» (сокр. АЛБА). Своими мыслями президент поделился в социальной сети Twitter 26 августа.

«Мы сожалеем о решении правительства Эквадора уйти из альянса АЛБА, отвернуться от интеграции Большого Отечества. Тем не менее члены АЛБА будут продолжать бороться за суверенитет и единство Латинской Америки, хотя некоторые правительства предают решения своих народов», — написал Эво Моралес.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Эквадора сообщил о намерении Кито покинуть альянс 23 августа. Альянс АЛБА был создан в 2004 году по инициативе лидеров Кубы и Венесуэлы Фиделя Кастро и Уго Чавеса для социалистических стран Латинской Америки и Карибских островов.

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