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Глава МИД Индонезии: Джон Маккейн был великим государственным деятелем

Политика

«Я выражаю глубочайшие соболезнования»

Глава МИД Индонезии: Джон Маккейн был великим государственным деятелем
DaveDavidsoncom
Джон Маккейн

Джакарта, 27 августа 2018, 09:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила соболезнования в связи со смертью сенатора США Джона Маккейна, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди назвала сенатора Маккейна великим государственным деятелем и одним из друзей Индонезии.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна, который был великим государственным деятелем и хорошим другом Индонезии. Сенатор Джон Маккейн с мужеством и честью исполнял свой долг», — говорится в заявлении главы МИД Индонезии.

Как известно, Джон Маккейн ушел из жизни в субботу вечером, 25 августа, в США из-за опухоли головного мозга.

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