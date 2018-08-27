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Новый премьер-министр Австралии совершит свой первый визит в Индонезию

Политика

Австралия и Индонезия находятся на грани подписания соглашения о свободной торговле

Канберра, 27 августа 2018, 09:09 — REGNUM  Новый премьер-министр Австралии Скот Моррисон посетит Индонезию в рамках своего первого зарубежного турне менее чем через неделю после назначения, сообщает Sindonews.

Австралия и Индонезия находятся на грани подписания соглашения о свободной торговле. Недавние переговоры в Мельбурне подготовили почву для подписания соглашения в сентябре или октябре этого года.

Премьер-министр Австралии заявил, что планирует прибыть в столицу Индонезии в четверг, 30 августа.

«Австралия и Индонезия изначально надеялись достичь соглашения о свободной торговле до конца прошлого года. Однако подписание соглашения было отложено», — заявил Скот Моррисон.

Премьер-министр отметил, что дальнейшая задержка вызовет беспокойство в Джакарте.

«Индонезийской валюте может угрожать падение. Правительство Индонезии надеется, что заключение соглашения будет способствовать росту национальной валюты на международном рынке», — добавил Скот Моррисон.

Напомним, 24 августа прошло внеочередное голосование по кандидатуре лидера политической организации. В результате главой партии и новым премьер-министром Австралии был избран Скот Моррисон, который сместил с этого поста Малколма Тёрнбулла.

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