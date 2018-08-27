Понедельник, 27 Августа 2018 года
10:27:53 МСК

Владимир Путин едет в Кемеровскую область

Политика

В рамках рабочей поездки президента в Кузбасс запланирована его встреча с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым

Владимир Путин едет в Кемеровскую область
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Кемерово, 27 августа 2018, 09:05 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин сегодня, 27 августа, посетит Кемеровскую область с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проведёт в Кемеровской области заседание комиссии при президент Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», — говорится в официальном анонсе.

Темой совещания, на котором основным докладчиков выступит министр энергетики Александр Новак, станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках.

Также Владимир Путин проведёт встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец».

Как сообщили в Сибирском окружном информационном центре, в мероприятиях в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Кузбасс примет участие и полномочий представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Отметим, что уже завтра, 28 августа, президента ждут в Новосибирске на форуме «Технопром-2018».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске начался «Технопром», на который ждут президента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить