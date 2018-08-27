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Подданная Великобритании вернулась в иранскую тюрьму

Политика

Она провела на свободе три дня

Подданная Великобритании вернулась в иранскую тюрьму
Тюрьма

Тегеран, 27 августа 2018, 08:58 — REGNUM  Подданная Великобритании, проживающая в Иране Назанин Ратклифф вернулась в тюрьму после трех дней, проведенных на свободе, сообщает 27 августа Al Arabia.

«Мы только что получили печальное сообщение о том, что власти Ирана отказались продлить освобождение Назанин», — говорится в сообщении на сайте поддержки задержанной.

Напомним, подданная Соединенного Королевства была арестована в исламской республике в 2016 году по обвинению в попытке государственного переворота. Ратклифф отвергает все обвинения, подчеркивая, что приехала в страну для встречи с дальними родственниками. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирана отпустили на три дня из тюрьмы подданную Великобритании

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