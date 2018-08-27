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Премьер-министр Польши о Маккейне: «Ушел проверенный друг Польши»

Политика

Матеуш Моравецкий прокомментировал смерть американского политика

Премьер-министр Польши о Маккейне: «Ушел проверенный друг Польши»
Frank Plitt
Джон Маккейнн

Варшава, 27 августа 2018, 08:32 — REGNUM  

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал скончавшегося в США сенатора Джона Маккейна «настоящим другом Польши». Поминальные слова польский политик опубликовал на своей странице в Twitter 26 августа.

«С сожалением принимаю новость о смерти Джона Маккейна. Ушел настоящий американский патриот и проверенный друг Польши. Неутомимый хранитель свободы и демократии, человек принципа в политике», — написал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Джон Маккейн скончался в США на 82-м году жизни 25 августа от рака мозга. Он будет похоронен 2 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции выразил соболезнования в связи с кончиной Джона Маккейна

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