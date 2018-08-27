В КНДР арестован турист из Японии

Пхеньян, , 08:31 — REGNUM Правоохранительные органы Северной Кореи задержали туриста из Японии за нарушение закона о посещении страны, сообщает 27 августа Reuters.

Подозреваемый был арестован и увезен в неизвестном направлении. Преступление, в котором он подозревается, также не было указано. Гражданин Японии будет выслан из КНДР.

Напомним, отношения между Японией и Северной Кореей носят сложный характер, что вызвано в том числе обвинениями в похищении граждан в 1970-х и 1980-х годах. Токио требует урегулирования данного вопроса для установления нормальных связей.

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