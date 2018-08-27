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В Дакаре начинается 68-я сессия африканского комитета ВОЗ

Политика

Представители 47 государств Африки обсудят ситуацию в сфере здравоохранения на континенте

Дакар, 27 августа 2018, 08:14 — REGNUM  С 27 по 31 августа в столице Сенегала Дакаре пройдет 68-я сессия Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает агентство Prensa Latina.

Министры и специалисты из 47 африканских стран обсудят состояние здравоохранения на континенте и пути его улучшения, основываясь на докладе ВОЗ.

В тексте доклада указывается, что у большинства населения Африки нет доступа к основным медицинским услугам, в уязвимом положении находятся жертвы несчастных случаев, старики, женщины и дети. Особое внимание уделяется холере, в 2017 году было выявлено более 150 тыс. случаев этого заболевания в 17 странах региона.

Авторы доклада разработали рекомендации для местных правительств, среди которых перечислены инвестиции в инфраструктуру для обеспечения чистой воды и улучшения санитарных условий, продвижение исследований, расширение доступа к медикаментам, гарантия сотрудничества с другими государствами и международными организациями.

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Ситуация в Африке
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