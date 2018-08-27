Оглашение приговора в отношении журналистов Reuters в Мьянме отложено

Нейпьидо, , 08:20 — REGNUM Оглашение приговора в отношении двух журналистов информационного агентства Reuters в Мьянме было отложено до 3 сентября, так как судья, курирующий это дело, болен, сообщает 27 августа Reuters.

Представители судебной системы страны заявили, что вердикт подготовлен, однако будет оглашен позднее по причине плохого самочувствия судьи. Решение будет озвучено на следующей неделе.

Напомним, двое журналистов были арестованы в Мьянме в декабре 2017 года по обвинению в попытке придать гласности сведения, представляющие угрозу государственной безопасности.

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