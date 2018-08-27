Лукашенко назвал «идиотизмом» использование санкций против России

Минск, , 07:47 — REGNUM Белоруссия ничего не выгадывает для себя в ситуации с санкциями против России. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, Минск не намерен пользоваться «сложным положением» другого государства.

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«Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в результате последнего «большого обвала рубля» Белоруссия потеряла около $3 млрд «только на курсовых разницах».

«Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет», — завил белорусский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить комплекс проблем в двусторонних отношениях. В ходе переговоров белорусский лидер отметил, что старые проблемы, существующие в отношениях между двумя государствами, не накапливаются, а «решаются быстро», а новые не появляются.

Напомним, в начале августа США объявили о введение новых ограничительных мер против России, связав их с якобы причастностью Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новый пакет антироссийских санкций, которые Вашингтон планировал ввести 22 августа, вступает в силу 27 августа.

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