Глава NASA объяснил, зачем США нужны космические силы

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Необходимость в Космических силах, о создании которых ранее сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, испытывают США. Об этом рассказал директор NASA Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Examiner.

По его словам, Космические войска смогут защитить от «атаки» или «аварийной ситуации» банковский сектор и энергосистему страны.

Брайденстайн напомнил, что энергосистема США и Уолл-стрит зависят от сигнала GPS, которым управляют из космоса. По его словам, без сигнала GPS в стране «все будет парализовано».

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от атак России и Китая.

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