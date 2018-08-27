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Глава NASA объяснил, зачем США нужны космические силы

Политика

Космические войска смогут защитить от «атаки» или «аварийной ситуации» банковский сектор и энергосистему страны

Глава NASA объяснил, зачем США нужны космические силы
Иллюстрация: Nasa.gov
Спутник

Вашингтон, 27 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Необходимость в Космических силах, о создании которых ранее сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, испытывают США. Об этом рассказал директор NASA Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Examiner.

По его словам, Космические войска смогут защитить от «атаки» или «аварийной ситуации» банковский сектор и энергосистему страны.

Брайденстайн напомнил, что энергосистема США и Уолл-стрит зависят от сигнала GPS, которым управляют из космоса. По его словам, без сигнала GPS в стране «все будет парализовано».

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от атак России и Китая.

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Американский военный космос
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