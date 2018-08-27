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США ввели против РФ санкции в связи с «делом Скрипалей»

Политика

Новые ограничения вводят запрет на экспорт оружия и поставки в Россию продукции двойного назначения

США ввели против РФ санкции в связи с «делом Скрипалей»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 27 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Очередной пакет антироссийских санкций США вступает в силу в понедельник, 27 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерального реестра Соединенных Штатов.

Отмечается, что новые ограничения вводятся в связи с якобы имевшим место отравлении в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вводят запрет на экспорт оружия и поставки в Россию продукции двойного назначения.

Также новые рестрикции запрещают предоставлять России кредиты и прочую финансовую поддержку со стороны любого госучреждения в США.

В том случае, если Москва откажется выполнять требования Вашингтона, связанные с допуском на территорию страны инспекторов США, Россию через три месяца ждет введение еще одного санкционного пакета.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты готовы вводить санкции против других стран за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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