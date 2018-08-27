Иракские курды соболезнуют по поводу смерти Джона Маккейна

Эрбиль, Ирак, 27 августа 2018, 07:41 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани назвал сенатора США Джона Маккейна другом курдского народа, сообщает 27 августа Kurdistan.ru.
«Я опечален смертью великого американского патриота и верного друга курдского народа, сенатора Джона Маккейна. Это большая потеря для курдов», — выразил соболезнования Барзани.
Напомним, известный американский сенатор Джон Маккейн скончался 27 августа после диагностированного у него рака мозга. Политик был известен своей жесткой позицией по ряду вопросов, в том числе в отношении России.