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Иракские курды соболезнуют по поводу смерти Джона Маккейна

Политика

Джон Маккейн скончался от рака мозга 27 августа

Эрбиль, Ирак, 27 августа 2018, 07:41 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани назвал сенатора США Джона Маккейна другом курдского народа, сообщает 27 августа Kurdistan.ru.

«Я опечален смертью великого американского патриота и верного друга курдского народа, сенатора Джона Маккейна. Это большая потеря для курдов», — выразил соболезнования Барзани.

Напомним, известный американский сенатор Джон Маккейн скончался 27 августа после диагностированного у него рака мозга. Политик был известен своей жесткой позицией по ряду вопросов, в том числе в отношении России.

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