Глава МИД Франции выразил соболезнования в связи с кончиной Джона Маккейна

Париж, , 08:18 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни сенатора США Джона Маккейна, сообщает МИД Франции.

«Я с грустью узнал о смерти сенатора США Джона Маккейна. Борясь с серьезной болезнью, он показал мужество, которое отличало его от других. Маккейн навсегда останется в моей памяти как человек «независимого духа», мнение которого слушали и уважали все, особенно в области обороны и внешней политики», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции отметил, что по этим вопросам сенатор Джон Маккейн всегда был отличным собеседником и часто оказывал большую поддержку Франции, в частности, во время французской интервенции в Мали.

«Во время наших переговоров в Париже, Вашингтоне или Галифаксе у меня была возможность измерить глубину его знаний и понимания состояния мира и международной безопасности», — добавил глава МИД Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа на 82 году жизни из-за серьезной болезни — рака мозга.

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