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МИД Германии намерен «критично» переоценить отношения с США

Политика

Ранее глава внешнедипломатического ведомства заявлял о необходимости создать «сбалансированное партнёрство»

Берлин, 27 августа 2018, 07:22 — REGNUM  Берлину необходимо переоценить партнерство с Вашингтоном трезво и критично. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

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«Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, и даже самокритично», — приводит DPA слова Мааса.

Дипломат намерен представить новую внешнеполитическую стратегию страны по отношению к США, для продвижения которой воспользоваться Годом Германии в США, стартующим 3 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье-размышлении отметил, что США и Европа последние годы все больше отдаляются друг от друга, а те ценности и интересы, которые их объединяли, исчезают. Глава германского МИД считает, что настало время переоценить взаимоотношения Европы и США, не отказаться от них, но «обновить» «сбалансированное партнерство».

Маас отметил, что Германия борется за создание сильного альянса, основанного на законе и сотрудничестве, который будет защищать принцип многосторонности. По его словам, только в тесном сотрудничестве с Францией и другими европейцами можно добиться баланса с США.

Напомним, отношения США и Евросоюза обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза.

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Политическая жизнь Германии
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