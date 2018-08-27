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Трамп не позволил назвать Маккейна героем США — The Washington Post

Политика

Американский президент огранился соболезнованиями в Twitter

Вашингтон, 27 августа 2018, 04:21 — REGNUM  Инициативу сотрудников Белого дома оценить героизм сенатора Джона Маккейна в официальном заявлении по случаю его кончины отклонил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации президента.

Так, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава администрации президента Джон Келли поддержали предложение отметить заслуги Маккейна в публикации. Текст, в котором предполагалось высоко оценить «жизнь и героизм» сенатора-республиканца, подготовили еще до его кончины.

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После смерти Маккейна 25 августа документ показали Трампу, однако он не позволил публиковать заявление, ограничившись сообщением в своем микроблоге. В Twitter Трамп выразил соболезнования родным покойного, не давая оценки его деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года он рака мозга. Маккейн служил летчиком палубной авиации, воевал во Вьетнаме, попал в плен и провел в заключении пять лет. Его политическая карьера началась в 1982 году.

Сенатор Маккейн известен агрессивной критикой России. Он и Дональд Трамп, оба будучи представителями Республиканской партии США, фактически враждовали.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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