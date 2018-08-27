Вице-канцлер Австрии: Визит Путина — большая честь

Вена, , 03:27 — REGNUM Российский президент Владимир Путин оказал Австрии большую честь, посетив свадьбу министра иностранных дел страны Карин Кнайсль. Об этом австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью изданию Die Presse.

Штрахе признался, что не понимает, отчего поездка Путина в Австрию вызвала внутри страны и за её пределами такой ажиотаж. Критиковать российского лидера за такой поступок абсурдно, отметил он.

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По мнению вице-канцлера, визит президента России стоит воспринимать как очень большую честь, оказанную Австрии. Он пояснил, что приглашения на такого рода мероприятия получают те, с кем сложились теплые и уважительные отношения.

Именно так произошло с Владимиром Путиным и Карин Кнайсль — президент России и глава австрийского МИД довольно много общались по телефону, в том числе — за рамками официальных процедур. Штрахе добавил, что Путин «очень любезный, твердо стоящий на земле, открытый и сердечный» человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа состоялась свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен Владимир Путин. Одним из его свадебных подарков стало выступление Кубанского казачьего хора. Это событие раскритиковали, в частности, в Киеве. Однако в Кремле заявили, что критику такого рода «не воспринимают».

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