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Журналистка Месале Толу вернулась в ФРГ после ареста в Турции

Политика

Власти Турции заподозрили её в содействии левым радикалам

Берлин, 27 августа 2018, 03:07 — REGNUM  Немецкая журналистка Месале Толу вернулась в Германию после получения соответствующего разрешения турецких властей. Об этом сообщает агентство DPA.

Толу прибыла в ФРГ 26 августа. В следственном изоляторе в Турции она находилась около семи месяцев.

Задержали 33-летнюю журналистку в 2017 году. Власти Турции заподозрили её в содействии левым радикалам. В конце 2017 года Толу и шестеро других немецких журналистов были освобождены под подписку о невыезде, однако запрет на выезд из Турции был снят лишь в августе 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения с Толу не сняли, суд может приговорить её к 20 годам заключения. В Турции остается её муж Суат Чорлу — ему власти не позволили выезжать за пределы страны.

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Немецко-турецкие отношения
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