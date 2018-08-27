В Молдавии участники протестов потребовали отставки правительства

Кишинёв, , 01:53 — REGNUM Двухдневная акция протеста завершилась в Кишинёве в преддверии Дня независимости Молдавии. Манифестанты потребовали отставки правительства, сообщает молдавский портал Noi.md.

По завершении митинга у памятника Штефану чел Маре участники акции призвали уйти в отставку правительство Павла Филипа. Они также потребовали от властей организовать свободные выборы в парламент и расследовать крупные коррупционные скандалы.

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Представители оппозиции прошли маршами по центру молдавской столицы, обвиняя руководство страны в воровстве. После того, как резолюция митинга была принята, протестующие решили переночевать на главной площади. Утром 27 августа протесты возобновятся, пообещали они.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры молдавской оппозиции призвали граждан поддержать масштабную и продолжительную акцию протеста: остаться на центральной площади столицы с палатками и запасом продуктов. Лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе заявил, что День независимости протестующие встретят в центре Кишинёва, после чего продолжат борьбу с «узурпатором» — лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

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