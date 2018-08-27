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Лукашенко: Белоруссия — ангел-хранитель России

Политика

И наоборот

Минск, 27 августа 2018, 01:34 — REGNUM  Белоруссия является для России своеобразным ангелом-хранителем, как и Россия для Белоруссии. О тесных взаимоотношениях двух стран белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он напомнил, что народы обеих стран происходят «от одного корня» и друг для друга — «родные люди». Не всем это нравится, отметил Лукашенко. Так, многие украинские политики заявляют о неких особенностях украинского народа.

«Как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем», — подчеркнул Лукашенко.

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Так, прежде всего в экономике Белоруссия в огромной степени зависит от России. Москва для Минска — главный партнер, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Сочи состоялись переговоры глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности встречи пока не известны.

Белорусский президент 25 августа анонсировал новую встречу с российским коллегой. Он заявил, что «буквально в ближайшие несколько дней» состоится новая встреча, участие в ней также примут члены правительств обеих стран.

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Союзное государство России и Белоруссии
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