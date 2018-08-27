Понедельник, 27 Августа 2018 года
02:50:49 МСК

Китай и Лаос вместе пойдут в светлое социалистическое будущее

Политика

Правящие партии двух стран имеют общее понимание текущего момента и будущего двух стран

Пекин, 27 августа 2018, 01:18 — REGNUM  Вице-председатель КНР Ван Цишань встретился 26 августа в Пекине с министром иностранных дел Лаоса Салэмсаем Каммситом, передает агентство Синьхуа.

По словам Вана, Китай и Лаос имеют общие национальные условия, а Компартия Китая (КПК) и Народно-революционная партия Лаоса (НРПЛ) имеют общее понимание по целому ряду вопросов. Одновременно с этим, братство ведет обе страны к общему и светлому социалистическому будущему.

«Перед лицом сложной международной и региональной обстановки, Китай продолжит твердо поддерживать Лаос на его пути к развитию в духе собственных национальных условий», — заявил Ван.

Салэмсай Коммсит, в сою очередь, отметил, что страны являются добрыми товарищами, а Лаос продолжит сотрудничество с Китаем по вопросу «Нового Шелкового пути», а также строительства сообщества единого будущего с Китаем. Позже глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И также провел переговоры Коммситом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Лаоса пробудет в Китае с 25 по 28 августа, а визит его организован по инициативе министра иностранных дел Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Лаосский министр иностранных дел посетит Пекин с официальным визитом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Новый шелковый путь»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить