Китай и Лаос вместе пойдут в светлое социалистическое будущее

Пекин, , 01:18 — REGNUM Вице-председатель КНР Ван Цишань встретился 26 августа в Пекине с министром иностранных дел Лаоса Салэмсаем Каммситом, передает агентство Синьхуа.

По словам Вана, Китай и Лаос имеют общие национальные условия, а Компартия Китая (КПК) и Народно-революционная партия Лаоса (НРПЛ) имеют общее понимание по целому ряду вопросов. Одновременно с этим, братство ведет обе страны к общему и светлому социалистическому будущему.

«Перед лицом сложной международной и региональной обстановки, Китай продолжит твердо поддерживать Лаос на его пути к развитию в духе собственных национальных условий», — заявил Ван.

Салэмсай Коммсит, в сою очередь, отметил, что страны являются добрыми товарищами, а Лаос продолжит сотрудничество с Китаем по вопросу «Нового Шелкового пути», а также строительства сообщества единого будущего с Китаем. Позже глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И также провел переговоры Коммситом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Лаоса пробудет в Китае с 25 по 28 августа, а визит его организован по инициативе министра иностранных дел Китая.

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