Межпартийная конкуренция и «боевые округа» в Башкирии

Екатерина Некрасова, , 00:56 — REGNUM

В Башкирии стартовал активный этап предвыборной агитации, а 9 сентября состоятся выборы в республиканский парламент — Государственное Собрание — Курултай шестого созыва. До дня выборов нового состава остаётся меньше двух недель.

«Выборы в парламент Республики Башкортостан идут по календарном плану. В принципе в сроки мы укладываемся. Сегодня активно ведется агитационный период избирательной кампании. Избирательная система сама по себе готовится к единому дню голосования. Прежде всего, мы обучаем участковые избирательные комиссии», —комментирует председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев.

Всего в Госсобрание предстоит избрать 110 человек — первая половина по партийным спискам, вторая по одномандатным округам. Срок полномочий нового созыва башкирского парламента составляет пять лет. При этом 22 региональных депутата будут работать на постоянной основе (в нынешнем созыве — 18). Это спикер парламента, два из трех его заместителей, а также председатели профильных комитетов и их замы.

Напомним, что на региональные выборы в Башкирии по одномандатным округам Центризбирком республики зарегистрировал 283 (из 334 ранее выдвинутых) кандидатов и еще 736 претендентов от шести политических партий намерены избираться по единому избирательному округу (изначально подавались 908 списочников от восьми отделений партий). Причем некоторые из зарегистрированных кандидатов, могут выбыть уже во время проходящих выборов. Например, по разным причинам свою кандидатуру недавно сняли трое претендентов.

Палитра партий

Эксперты фонда «Либеральная миссия», который связывают с экс-министром экономики России Евгением Ясиным, недавно опубликовали исследование, согласно которому, число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты в пересчете на каждый субъект страны оказалось самым низким с 2012 года. В 2016—2017 годах этот показатель составлял 9,5, а в 2013 году в 15 из 16 исследуемых регионов было выдвинуто 139 списков (8,7 списков на регион). В нынешнем году к середине августа в выборах участвуют 107 списков, то есть в среднем 6,7 списков на регион.

«На готовность политических партий к старту региональных выборов повлияла совокупность факторов. Но главной причиной является то, что большинству партий элементарно не хватило организационных ресурсов. По большому счёту на региональном уровне функционируют лишь парламентские партии и три-четыре партийные структуры, которые используют в своих интересах амбициозные региональные политики», — считает политолог Николай Евдокимов.

В Башкирии ситуация не сильно отличается от общего тренда на снижение межпартийной конкуренции, всего насчитывается шесть зарегистрированных Центризбиркомом партсписков. Сформировать списки и подать в ЦИК Башкирии смогли только парламентские старожилы из региональных отделений «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и две «малые партии» — «Зеленые» и «Патриоты России». Еще четыре непарламентские партии, не набравшие необходимого пула кандидатов в Госсобрание, выдвинули своих представителей через одномандатные округа — это «Партия Роста», «Партия Дела», «Партия ветеранов России» и «Защитники Отечества».

До начала выборной гонки некоторая интрига разворачивалась вокруг отделения партии «Яблоко», которое весной получила нового руководителя — Альберта Хусаинова. На тот момент о желании побороться за депутатский мандат от партии Явлинского заявил известный уфимский юрист Виталий Буркин. Также в преддверии выборов в партию вступила руководитель башкирского отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Кристина Абрамичева. Но в итоге демократические партии не смогли собрать нужное число подписей.

«Это просто нереально, — заявил Хусаинов. —Люди не открывают двери, боятся давать свои паспортные данные и ставить подписи. Когда слышат про выборы в Курултай, удивляются».

Старт агиткампании в Башкирии: программы отдельно от партий

Август месяц ознаменовал собой не только завершение регистрации всех кандидатов и партсписков, но и официальное начало этапа агитационной кампании в СМИ. К нему политические силы, участвующие в выборах, традиционно активизируются и размещают свои партийные программы. По мнению экспертов, в идеале программные тезисы должны являться неким идеологическим ядром избирательной кампании. Но пока на официальных сайтах свои программы выставили только три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

По мнению Николая Евдокимова, предвыборная программа партии власти достаточно традиционная, но излишне громоздкая:

«Та программа, которая вывешена на партийном сайте, представлена на 15 страницах и содержит в основном общие месседжы и достижения за прошедшие время. В целом, она коррелирует с федеральной партийной программой».

Одновременно эксперт заметил, что на сайте «единороссов» почти вся новостная лента посвящена исключительно партийным проектам и пенсионной теме, остальные вопросы практически не обсуждаются.

«У КПРФ и ЛДПР также расходятся программные тезисы с заявлениями на публичных мероприятиях и информационных ресурсах. Агитация началась, а «раскрутка» и информационное продвижение партийных программ практически отсутствует, — добавляет эксперт. — Выходит, что партийная программа живет сама по себе, а избирательная кампания той или иной партии — сама по себе».

Схожей позиции придерживается и политолог Дмитрий Казанцев:

«Если в республике «Единая Россия» и «Патриоты России» организуют крупные акции форумного типа, они должны побеспокоиться и об их содержательной части, логическом соответствии выступлений основных спикеров идейной платформе и программе партий. Иначе непонятно, зачем проводить масштабные мероприятия, которые слабо вписываются в стратегию избирательной кампании».

Пикировки в «боевых округах»

На локальном уровне уже заметно противостояние наиболее ресурсных кандидатов и первые информационные атаки. Примером таких баталий стали 29-й и 14-й одномандатные избирательные округа. Вообще, из 55 одномандатных округов в Башкирии как минимум четверть считаются «боевыми», считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Так, в первом из них лидер партии ветеранов России Ильдар Резяпов публично пожаловался «силовикам» на своего конкурента по округу, действующего депутата Госсобрания от «партии власти» Амира Ишемгулова. А во втором коллега парламентария от «Единой России» Александр Дегтев пытался через суд добиться снятия с регистрации другого кандидата, тоже депутата, представляющего «Партию дела» Ильдара Исянгулова.

Элементы скандальности проявляются и во взаимоотношениях региональных отделений как между собой, так и с местными властями. Так, за несколько дней до завершения регистрации списка партий и кандидатов, юристы регионального отделения «Патриотов России» обвинили реском КПРФ в нарушении выборного законодательства, после чего коммунисты решили исключить из списка двух своих претендентов в Усенской и Иремельской региональных группах. В ряде одномандатных округов кандидаты от компартии обвиняют во всех смертных грехах местных чиновников и оппонентов, заявляя, что последние препятствуют работе их агитаторов. Но скандалы пока не выходят за рамки отдельно взятых избирательных территорий и носят ситуативный характер.

Неожиданно для всех смягчить остроту политической борьбы решили в руководстве Общественной палаты (ОП) Башкирии. Так, на недавнем межпартийном совете председатель региональной ОП Ольга Панчихина предложила собравшимся партийцам заключить соглашение «За честные выборы». Отметим, что такой договор принимался и ранее, но его инициатором впервые стали не партийные функционеры, а общественники.

Как полагает политологДмитрий Казанцев, позитивный опыт общественного наблюдения на выборах позволяет Общественной палате более эффективно включаться в защиту избирательных прав граждан и заявлять о себе как о влиятельной и независимой общественной структуре.

«Например, организованный силами республиканской ОП Общественный пресс-центр позволил всем предвыборным штабам и в 2016 году на выборах в Госдуму, и во время мартовских президентских выборов обеспечить широкий доступ политических сил к местным и республиканским СМИ на единой медиаплощадке. — в настоящее время уровень доверия участников избирательного процесса к общественникам выше, чем к политическим институтам», — резюмировал эксперт.

Выборы региональные, интерес федеральный

Заметно, что внимание к выборам в Башкирии приковано не только со стороны СМИ и местной общественности, но и от центральных отделений российских партий. В течение последнего месяца регион уже посетили ряд депутатов Госдумы, в том числе зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Состоялся и рабочий визит в республику секретаря президиума ЦС «Справедливой России» Ирины Петеляевой. Пока не ясно, посетит ли республику лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, возглавивший на выборах в Госсобрание республиканский список ЛДПР.

В конце августа в Башкирию приезжал представитель Центризбиркома России Евгенией Шевченко.

«На сегодняшний день в Центральной избирательной комиссии России жалоб и обращений на действия Центральной избирательной комиссии республики и территориальных комиссий — нет, — заявил член ЦИК страны. — Есть обращения из республики с просьбой разъяснить тот или иной порядок, в том числе, как голосовать по «Мобильному избирателю». Мы довольны ситуацией. Надеемся, что эта тенденция сохранится до выборов и в день голосования».

Конфигурация республиканского парламента сохранится

«Единая Россия» наберет меньше процентов, чем в 2013 году, но сохранит доминирование в Госсобрании. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» могут преодолеть 5% барьер за счет роста протестного голосования. «Патриоты России» сегодня ведут активную избирательную кампанию и имеют шансы провести нескольких кандидатов, одного-двух депутатов могут провести и «Зеленые», отмечает Николай Евдокимов.

С некоторым скепсисом насчет успехов политических партий выступает другой эксперт, Дмитрий Михайличенко:

«Даже несмотря на неблагоприятную федеральную повестку, доминированию «Единой России» вряд ли что-то помешает. Ситуация благоприятствует повышению рейтинга КПРФ, однако я не уверен, что башкирские коммунисты смогут этим воспользоваться. Реском КПРФ провел за прошедший месяц два митинга и недавно попытался подготовить инициативную группу для референдума по вопросу о пенсионной реформе, но их действия были как минимум запоздалыми. Местные коммунисты не смогли стать той политической силой, которая может агрегировать социальный протест, поэтому недавние попытки воспользоваться негативной федеральной повесткой и получить дополнительные голоса избирателей на выборах в Госсобрание РБ, скорее всего, провалятся».

В отношении партийного строительства республиканских «эсеров» эксперт выступает не менее критично:

«Предвыборный штаб «Справедливой России» действительно стал активнее, он проводит ряд агитационных мероприятий, но их избирательная кампания не отличается системностью».

По мнению Дмитрия Казанцева, в региональном отделении ЛДПР традиционно применяют так называемую «тактику присоединения». Таким образом партийные кандидаты используют любые инфоповоды для своей «подсветки» и самопродвижения. Усилия партии «Зеленых» в Башкирии концентрируются только вокруг одного кандидата, лидера партийного списка Руфины Шагаповой, а привлечение к выборам лидера общественного мнения федерального уровня — героя России, космонавта Сергея Ревина пока не дает желаемых результатов.

Напомним, что в парламенте Башкирии V созыва у «Единой России» было 94 мест, КПРФ — 10, ЛДПР — три места, «Патриоты России», «Альянс зелёных», «Российская партия социальной солидарности» имели по одному депутату.