Понедельник, 27 Августа 2018 года
01:22:08 МСК

Советник главы МВД Украины предложил назвать улицу в честь Маккейна

Политика

Это, к тому же, позволит декоммунизировать одну из улиц, считает политик

Советник главы МВД Украины предложил назвать улицу в честь Маккейна
Jim Greenhill
Джон Маккейн

Киев, 27 августа 2018, 00:03 — REGNUM  Назвать один из проспектов Киева именем умершего сенатора Джона Маккейна предложил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Таким образом, мы увековечим его светлую память и выразим искреннюю благодарность от всех нас за невероятные усилия, жёсткую последовательную позицию и огромную поддержку Украины в нашей борьбе с российским оккупантом», — отметил Шкиряк.

Советник министра выразил надежду, что мэр Киева Виталий Кличко и депутаты Киевсовета поддержат эту инициативу.

Напомним, 26 августа стало известно о смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Президент Украины Петр Порошенко назвал покойного «лучшим другом страны», который «посвятил свою жизнь защите Украины и украинцев» от России.

Читайте подробнее: Порошенко: Маккейн — защитник Украины и украинцев

Читайте развитие сюжета: Президента США не пригласили на похороны сенатора Маккейна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить