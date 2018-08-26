«Дашнакцутюн»: Армянские стереотипы о России – политическая неграмотность

Ереван, , 23:12 — REGNUM В фольклоре армянской политической жизни в отношении России сформировалось два противоположных стереотипных мышления, пишет представитель политического отдела Бюро партии «Дашнакцутюн» Каро Арменян, в статье, опубликованной на сайте asbarez.com. Первое из них, по его мнению, исключает любое возражение России, поскольку «наше существование от «а» до «я» зависит от России.

«Рубен Тер-Минасян (министр внутренних дел Демократической Республики Армения в 1920 году — ИА REGNUM ) считал, что «наш народ не привык сражаться против русских. Привык сражаться против турок». Второе, стереотипное мышление предполагает, что самыми последними выражениями можно обзывать Россию и русских, одновременно опираясь на столп армяно-российского сотрудничества, чтобы обеспечить существование нашей государственности. Эти два мышления настолько закоренелые, что делают невозможным любое предметное обсуждение. Несомненно, есть и третий стереотип, который окончательно закрывает дверь перед нами, поскольку мы, представители Диаспоры на своей коже не ощущали присутствие «русских», — считает он.

«Я уверен, что оба стереотипных мышления выкованы в горниле истории, и никто не имеет право недооценивать их. Но оба они вытекают из политической неграмотности… Более того, из отсутствия самоуверенности и панической психологии…», — говорится в статье.

Россия не монстр, пишет автор, она тоже живет своими стратегическими нуждами, слабостями и страхами.