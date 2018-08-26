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ВМС Украины: РФ оказывает «давление» на Бердянский и Мариупольский порты

Политика

В проблемах украинских портов естественно «виноват Кремль»

ВМС Украины: РФ оказывает «давление» на Бердянский и Мариупольский порты
Мариупольский морской торговый порт

Киев, 26 августа 2018, 23:15 — REGNUM  Россия хочет превратить Украину из морской державы в континентальную, заявил вице-адмирал ВМС Украины Сергей Гайдук 26 августа на телеканале «Эспрессо.tv».

По мнению военного, Россия специально оказывает давление на Бердянский и Мариупольский порты, чтобы спровоцировать бунты на юге Украины:

«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные волнения среди населения и тут просчет идёт в этом направлении», — считает Гайдук.

Он также отметил, что Россия, скорее всего, будет использовать недовольство металлургов, поскольку основные грузы, которые проходят через украинские порты, — это продукция металлургической отрасли.

Напомним, эксперт по вопросам экономической интеграции Александр Колтунович заявил, что падение грузопотока через порты Мариуполя и Бердянска связано не с морской блокадой, а с тем, что украинская экономика настолько обвалилась после разрыва связей с РФ, что ей просто нечего экспортировать.

Читайте подробнее: Дело не в РФ. Украинским портам нечего экспортировать — эксперт

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