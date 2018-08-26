Власть Порошенко подлее режима Януковича — писательница-русофоб

Киев, , 22:44 — REGNUM Если Виктор Янукович был врагом украинского языка, то постмайданная украинская власть ведет себя двулично. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Два года власть пытает меня своим двуличием. Приходит в телевизор и говорит о защите языка. Приходит в свои кабинеты и тот язык режет. С властью Януковича было просто: враги языка. С этой властью все сложно: врёт и не моргнёт», — посетовала писательница.

Ницой призвала президента страны Петра Порошенко сделать три шага, направленные на «защиту» украинского языка, то есть на дерусификацию Украины: Следует уволить нынешнего министра образования страны Лилию Гриневич, изгнать «московско-украинскую шизофрению» с телевидения и окончательно запретить русский язык в школах:

«Хочу увидеть, как Порошенко, с целью защиты языка инициирует поправки к закону об образовании и напишет, что языки меньшинств могут изучаться и уберет антиконституционную формулировку «Обучение на языке меньшинств», — мечтает Ницой.

Напомним, скандальная писательница обрела популярность после серии языковых скандалов в преимущественно русскоязычном Киеве. Недавно она заявила, что украинским детям в школе не хватает знаний о главаре Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

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