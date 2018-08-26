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Порошенко предложит странам ЕС участвовать в восстановлении Донбасса

Политика

«Мобилизацией средств» для восстановления Донбасса будут заниматься украинские послы

Порошенко предложит странам ЕС участвовать в восстановлении Донбасса
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 26 августа 2018, 20:57 — REGNUM  Власти Украины намерены предложить странам Европы принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса. Об этом, как передает УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового газопровода в Авдеевке.

По его словам, «мобилизацией средств» для восстановления Донбасса будут заниматься украинские послы.

Украинский лидер считает, что ответственность за восстановление «конкретного населенного пункта на Донбассе» может взять на себя «каждая страна Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе началась война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили армию против жителей Донецкой и Луганской областей, не поддержавших насильственную смену власти в Киеве.

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Война в Донбассе
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