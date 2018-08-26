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Украинцы Португалии обвинили футболиста в пропаганде «антиукраинских» идей

Политика

Бразильский футболист посмел заявить очевидное

Украинцы Португалии обвинили футболиста в пропаганде «антиукраинских» идей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Лиссабон, 26 августа 2018, 20:47 — REGNUM  Союз украинцев Португалии обратился в ФИФА с требованием наказать футболиста бразильского происхождения Алана Озорио, выступающего за португальский клуб «Брага». Заявление опубликовано 25 августа на официальном сайте украинской организации.

Мигрантов возмутило видео, выложенное футболистом на своей странице в социальной сети Facebook. В нем Озорио приводит

«Искаженные факты об Украине, которые наносят весомый политической вред Украине, ее имиджу в мире и откровенно направлены против суверенитета и территориальной целостности страны», — сказано в сообщении.

Таковыми украинцы считают отсутствие Крыма в составе Украины, наличие гражданской войны в стране и то, что родным для подавляющего большинства жителей Украины является русский язык.

Напомним, согласно опросу американской компании Gallup, проведенному в 2008 году, русский язык является родным для более чем 80% граждан Украины. В дальнейшем эта статистика многократно подтверждалась данными поисковых систем Yandex и Google.

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