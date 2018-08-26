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Трамп не посетит похороны Маккейна — СМИ

Политика

25 августа сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался в США

Вашингтон, 26 августа 2018, 20:15 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп не посетит похороны сенатора-республиканца Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По их данным, конфликтовавший с Маккейном Трамп не приедет на похороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался в США. Причина смерти — опухоль головного мозга.

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