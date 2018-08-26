Трамп не смог правильно раскрасить флаг США

Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп, посетивший 24 августа одну из детских больниц в Огайо, не смог правильно раскрасить флаг США. Фотографии с места событий министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар разместил на странице в соцсети Twitter.

Так, на одном из фото видно, как глава государства в присутствии детей закрасил одну из полос флага в синий цвет. Однако полосы на знамени США должны быть только белого и красного цветов.

Некоторые интернет-пользователи уже раскритиковали Трампа за ошибку.

Читайте также: Трамп поздравил нового премьер-министра Австралии с назначением