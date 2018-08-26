Правительство России Медведева. В бой идут одни «старики»

Андрей Маленький, , 19:28 — REGNUM

Первый отчет А. Силуанова в его новом качестве перед членами Совета Федерации оказался неудачным.

С формальной точки зрения ничего необычного не произошло. В соответствии с Регламентом верхняя палата парламента пригласила на свой «правительственный час» первого заместителя председателя правительства, чтобы тот рассказал о мерах по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Ему задавали вопросы. Он отвечал, как считал нужным. Обещал принять во внимание. Совет Федерации пожелал удачи и принял развернутое постановление, первый пункт которого гласил: «принять к сведению» сообщение докладчика. Верной ли дорогой идет правительство либо нет — никак не оценено.

Однако.

Первый вице-премьер начал свое выступление как ученик, слабо подготовивший домашнее задание для устного ответа, или как студент, вытянувший невыигрышный экзаменационный билет — с перечисления того, что задано на дом, или с чтения текста билета. Типа, когда мы начинаем разговор о национальных целях развития, то мы имеем в виду те национальные цели развития, которые сформулировал президент в майском указе.

Дескать, не надо путать президентские национальные цели развития и какие-то другие национальные цели развития. Члены Совета Федерации наверняка знают, что никаких иных национальных целей развития Российской Федерации, кроме обозначенных В. Путиным, в высших директивах и в законодательстве не существует. Но интрига задана.

Затем А. Силуанов в вольном изложении попытался перечислить национальные цели развития, но в удобном для себя порядке, подстроив их формулировки под себя: экономическая повестка, обеспечение темпов роста экономики выше мировых (видимо, у вице-премьера это отдельная цель, которая не входит в экономическую повестку), рост реальных доходов населения выше, чем запланированная инфляция (а если инфляция окажется сверхплановой?), снижение уровня бедности, надинфляционный рост пенсий, увеличение продолжительности жизни.

Все остальные национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации он назвал «и другое».

Такое произвольное изложение А. Силуановым задач, поставленных президентом, сразу насторожило: а понимает ли правительство, как все эти цели и каждая из них в отдельности будут достигаться? Каждая из национальных целей развития Российской Федерации требует отдельного осмысления и разговора о путях ее достижения не только в рамках «правительственного часа» в парламенте, но и во всех возможных государственных и общественных форматах.

Кроме того, президент и приоритеты систематизировал по-другому.

Вопросы экономической политики и практики, то-есть, то что министр финансов назвал «экономической повесткой» и с чего начал свое выступление, находятся во втором эшелоне, в тылу, являются обеспечивающими задачами.

А в группу безусловных приоритетов для деятельности правительства должны войти те, которые первыми сформулированы в майском указе, а именно:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.

Одни российские и международные эксперты сомневаются в их достижимости, другие уверены, третьи не убеждены, так как весьма критически отзываются о стартовых цифрах, названных Росстатом и министерствами, четвертые выжидают.

На самом деле ждать тут нечего. Наша общая задача — народа и власти — сделать всё от нас самих зависящее, чтобы эти цели были все-таки достигнуты. Без всякого пафоса и двойного смысла.

На это и должен был нацелить докладчик и парламент, и исполнительную власть. Этого пока не получается у А.Силуанова.

Первый вице-премьер не ответил на поставленный вопрос — как правительство достигнет целей. Это факт.

Он говорил: «В первую очередь мы будем реализовывать эти цели через национальные проекты. Их 12, и плюс еще инфраструктурные цели и наши планы (?). Поэтому по каждому из этих направлений правительство Российской Федерации примет соответствующий национальный проект, в котором будут определены четко цели для исполнения тех задач, которые поставил Президент, ресурсы, необходимые точки мониторинга реализации этого проекта и, разумеется, ответственные исполнители. Ответственные исполнители лично будут отвечать за реализацию этих национальных проектов — лично министры по соответствующему профилю».

И это всё, что было сказано о путях достижения национальных целей развития Российской Федерации.

В дальнейшем первый вице-премьер напрочь забыл о своем вице-премьерстве и продолжил как министр финансов.

«Остановлюсь на ресурсном обеспечении и на том, какая идеология в ресурсном обеспечении предложена правительством Российской Федерации для реализации тех задач, которые поставлены президентом в указе».

Вряд ли можно упрекать членов Совета Федерации, которые, выслушав бухгалтерскую речь полпреда правительства, сами переняли этот стиль в своих вопросах-просьбах-пожеланиях-жалобах. Так всегда бывает, когда общаешься с Минфином. Когда речь идет о ресурсах.

Вот полный перечень этих вопросов-просьб-пожеланий-жалоб, которые услышал Антон Германович.

О том, что размер оплаты труда адвоката по назначению по уголовным делам утвержден в 2012 году и составляет 550 рублей в день, чуть больше 11 тысяч в месяц и официально ниже установленного уровня оплаты неквалифицированного труда.

О необходимости сбалансировать региональные бюджеты.

Не думает ли правительство о модификации бюджетного правила и установления вместо 40 долларов плавающую формулу — цена на нефть минус, например, 25 долларов, но не менее 40.

Не приведет ли увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов к росту цен?

О том, что в регионе нет средств «на развитие».

О неудовлетворительной экологической ситуации на Байкале.

Неправильно, что в апреле текущего, 2018 года, порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами дополнен новыми 34 показателями, при этом данные показатели планируется использовать и при оценке работы регионов в прошедшем, 2017 году.

Это — все вопросы.

Выступления членов Совета Федерации также оказались, видимо, с их точки зрения уместными и правильными, но весьма своеобразными. Суть их сводилась к следующему:

— передать в полном объеме финансирование лекарств по орфанным заболеваниям на федеральный уровень взамен чего‑то другого;

— о непоследовательной акцизной политике и необходимости развивать программу инициативного бюджетирования;

— о создании крымского регионального фонда развития промышленности.

И это тоже всё.

Очень далеко от того, что надо сделать, чтобы достичь приоритетную часть национальных целей развития Российской Федерации, определенных президентом.

Спикер Совета Федерации, завершая свое выступление, не умолчала, обращаясь к А. Силуанову: «И последнее, о чем хотела сказать. Сегодня мы с Вами в основном говорили все‑таки как с министром финансов. Вы уже не министр финансов, Вы — первый заместитель председателя правительства, ответственный теперь за экономическое, социальное развитие и за финансовую стабильность. И, если мы не начнем заниматься, закатав рукава, экономикой, реструктуризацией экономики, модернизацией экономики, реальной экономикой, никакие планы мы не реализуем».

Это существенное замечание не вошло в текст принятого Советом Федерации постановления, которое мало чем отличалось от концепции выступления министра финансов, который пока еще не научился быть первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.

И даже не сделал попытки показать, что учится.

В Совете Федерации состоялся еще один «правительственный час» с участием «старого» члена кабинета — министра энергетики Российской Федерации А. Новака на тему «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации».

Вопросов к министру было так много, что было принято решение продолжить обсуждение темы в сентябре на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации, хотя почему нельзя было продлить этот «правительственный час» еще на час-два или вернуться к теме вновь на заседании палаты в сентябре, а не в формате комитетского обсуждения?

Например, для того чтобы существующие тарифы на электроэнергию в разных, но соседних регионах, не разнились в разы друг от друга. Иначе, так и не произойдет выравнивание экономического уровня, социального развития всех регионов, не уменьшится пропасть между богатыми и бедными регионами, а страна как федеративное государство успешно развиваться не может.

Права В. Матвиенко, заявив, что «реформу электроэнергетики делали кому как бог на душу положит…

Постоянные реформы не идут на пользу энергетике. Надо более системно подходить к этим вопросам».

В Государственной думе не стали перенапрягать членов нового кабинета министров, ограничившись приглашением к себе, на «свой «правительственный час», одного-единственного старого-нового министра здравоохранения В. Скворцову для рассказа о лекарственном обеспечении граждан России.

Если бы перед докладом министра выступил аудитор Счетной палаты, то тон и содержание разговора мог бы оказаться иным. Депутаты услышали бы о том, что соответствующая теме «правительственного часа» правительственная стратегии так и не получила необходимую нормативную базу. Эту работу необходимо было завершить еще до конца 2015 года, но воз и ныне там.

Не утвержден порядок прекращения обращения лекарственных препаратов, если результаты терапии лекарствами оказались, мягко говоря, нежелательными. В результате производители уходят от обязанности по своевременному внесению изменений в инструкции и создают риски неблагоприятных реакций при приеме лекарства, о которых врачи не знают.

Цена на лекарственные препараты сейчас может быть перерегистрирована, но эта процедура весьма «неохотна», если перерегистрация приводит к понижению цены. Бывает, что цена на лекарственный препарат отечественного производства выше цены иностранного аналога. А высокие цены — препятствие для доступности лекарств.

«Правительственные часы» наберут обороты во второй половине года.

В Государственной думе 17 сентября Д. Патрушев, министр сельского хозяйства расскажет депутатам о ходе реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы и тут же — о ходе проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 2018 году.

26 сентября Ю. Чайка, генеральный прокурор оценит состояние законности и правопорядка в Российской Федерации, в том числе в сфере защиты трудовых прав граждан.

10 октября Д. Мантуров, министр промышленности и торговли доложит о реализации государственной политики в сфере промышленности и торговой деятельности.

24 октября В. Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства прокомментирует ход осуществления государственной политики в руководимой отрасли, а также перспективах развития жилищного строительства.

7 ноября О. Васильева, министр просвещения расскажет о мерах по повышению качества образования, а также оказанию профориентационной поддержки обучающимся в общеобразовательных учреждениях.

21 ноября М. Топилин, министр труда и социальной защиты доложит палате о реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также принимаемых правительством Российской Федерации мерах по повышению уровня жизни и доходов граждан, мерах по оказанию содействия в их трудоустройстве.

5 декабря Д. Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии представит реализацию перспективных направлений государственной политики в области экологического развития Российской Федерации, а также перспективы обеспечения экологически безопасного обращения с отходами.

19 декабря вице-премьер Т. Голикова отчитается о начале реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование» в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Темы «правительственных часов» в Совете Федерации определятся в сентябре.

Поменяется ли что-либо в формате этих правительственных отчетов перед законодательной властью и в содержании самих отчетных докладов — увидим и прокомментируем.