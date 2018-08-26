Порошенко: Маккейн — защитник Украины и украинцев

Киев, 26 августа 2018, 19:03 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко назвал умершего сенатора Джона Маккейна защитником Украины и украинцев во время встречи с украинскими дипломатами 26 августа, пребывая с визитом на оккупированной территории Донбасса.
Порошенко напомнил, как Маккейн ранее посещал Донбасс:
«Когда я ему предложил поехать вместе со мной и поздравить украинских морпехов в Широкино, он перенёс свой визит в Грузию и сказал, что его место тут, на Украине… Я сказал Джону — ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я, как президент, должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон оиделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», — рассказал Порошенко.
Он также добавил, что Маккейн всю свою дальнейшую жизнь посвятил защите Украины и украинцев от России.
Присутствующие почтили память Джона Маккейна минутой молчания.
Напомним, сенатор от республиканской партии США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года из-за опухоли головного мозга. На Украине об умершем скорбят все более-менее известные политики.
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