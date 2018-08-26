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Порошенко: Россия возместит Украине «убытки» по газовым контрактам

Политика

«Мы (Украина) выиграли Стокгольмский арбитраж»

Порошенко: Россия возместит Украине «убытки» по газовым контрактам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ для Украины

Киев, 26 августа 2018, 18:12 — REGNUM  Власти Украины надеются, что Российская Федерация возместит «убытки по газовым контрактам». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время запуска газопровода в Авдеевку. Видеозапись выступления политика обнародовал телеканал «112 Украина».

«Мы (Украина) выиграли Стокгольмский арбитраж, — заявил Порошенко. — Россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд».

28 февраля текущего года Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил иск компании «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому». Украинская сторона добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. Российский монополист, учитывая долги «Натфогаза», должен заплатить $2,56 млрд украинской компании.

Российская компания обжаловала оба решения Стокгольмского арбитража.

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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