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Пашинян в Карабахе встретился с президентом Саакяном

Политика

Кроме того, Пашинян повидался с сыном Ашотом, который проходит срочную военную службу в Нагорном Карабахе

Пашинян в Карабахе встретился с президентом Саакяном
Иллюстрация:  facebook.com/nikol.pashinyan
Никол Пашинян вместе с семьей в Степанакерте

Степанакерт, 26 августа 2018, 17:41 — REGNUM  25 августа премьер-министр Армении Нилол Пашинян прибыл с необъявленным рабочим визитом в Нагорно-Карабахскую Республику. В аэропорту Степанакерта его встретил президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

26 августа в министерстве обороны Карабаха президент Бако Саакян и премьер-министр Пашинян обсудили вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности Армии обороны, военного сотрудничества между Нагорным Карабахом и Арменией и ситуации на границах, сообщает пресс-служба главы НКР.

«Во встрече приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, начальник генштаба ВС РА Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян повидался с сыном Ашотом, который проходит срочную военную службу в Нагорном Карабахе.

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