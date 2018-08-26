Порошенко: Украина продолжает борьбу за «возвращение дончан»

Киев, , 16:12 — REGNUM В Донецке скора снова будет развеваться флаг Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы (Украина) продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину», — написал Порошенко.

Глава государства также выразил уверенность в том, что украинский флаг в ближайшем будущем снова будет развеваться в Донецке.

25 августа Порошенко на странице в соцсети Twitter написал, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом».

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