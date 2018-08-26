Протесты МИД Японии не остановят международное сотрудничество на Курилах

Анатолий Кошкин, , 17:35 — REGNUM

Сообщение Sakhalin.info едва ли порадует японские власти, которые, вопреки международным соглашениям, упорно не признают российскими южные Курилы и фактически запрещают нашей стране привлекать к работе на этих островах любые иностранные компании, кроме японских. А японским компаниям не позволяют работать на Курилах при соблюдении российского законодательства. Это наиболее отчетливо проявляется в последнее время, когда лидеры двух стран, как сообщали в Японии, якобы изыскали возможность вести совместную хозяйственную деятельность на территориях, которые Москва законно считает российскими, а Токио пытается это оспаривать. Не имея, кстати, для этого никаких серьезных юридических оснований.

Для того чтобы не ущемить свою позицию, правительство Японии и лично премьер-министр Синдзо Абэ утверждают, что в декабре 2016 года во время переговоров на высшем уровне в Токио президент РФ Владимир Путин якобы дал согласие на учреждение на Курилах некоей «особой юридической системы», устанавливающей, по сути, режим «экстерриториальности» для японских граждан. Однако подтверждения такой договоренности с российской стороны не последовало. Более того, высокопоставленные сотрудники администрации президента и МИД РФ заявляют прямо противоположное, подчеркивая, что речь шла и идет об организации на Курилах работ при неукоснительном соблюдении российского законодательства, что естественно, ибо, как неизменно подчеркивается Москвой, сомнений в принадлежности всех Курильских островов России нет и быть не может.

В сложившейся ситуации у российской стороны не остается выбора, кроме как обращаться к компаниям других стран за сотрудничеством в модернизации и расширении производственных мощностей предприятий Курильских островов.

Информационное агентство Sakhalin.info сообщает, что менее года назад в селе Крабозаводском на острове Шикотан развернулось возведение высокотехнологичного комплекса по переработке водных биоресурсов, аналогов которому нет в России. Сейчас на заводе, который готовится к запуску, устанавливают современное оборудование для переработки сельди и скумбрии.

Заметим, что речь идет о заводе, в бедственное положение которого и его рабочих вынужден был вмешиваться лично президент Путин. Тогда озвученная во время «Прямой линии» главы государства на весь мир безобразная картина разгильдяйства и бесхозяйственности, а то и преступной деятельности в отношении рабочих на рыбзаводе на Шикотане со злорадством была воспринята некоторыми в Японии. Лейтмотив был прежний: «Сами не умеют хозяйствовать и другим не дают».

Не скрою, стыдно было всё это смотреть и слышать. Стыдно еще и потому, что в стране установлены порядки, когда начинают латать дыры только после окрика или угрозы строго наказания из Кремля. Такая вот у нас «вертикаль власти». Тем более неприятно, что речь шла о территории, на которую претендует сосед и обещает превратить ее в «оазис».

Отрадно, что, видимо, по «высочайшему повелению» решили привести шикотанский рыбзавод в порядок своими силами. Необходимое современнейшее оборудование закупили в далекой от Курил Исландии, ибо опыт этой страны позволяет ей считаться в мире лидером в освоении рыбных запасов. Учитывая, что смонтировать закупленное оборудование будут помогать прибывшие на остров 50 специалистов из страны-производителя, сроки ввода нового завода в строй минимальные.

«Эти технологии — одни из лучших в мире, — цитирует Sakhalin.info Арнора Полсена, руководителя исландской бригады электриков компании «Раббери», — они широко используются и у нас на родине. Признаюсь, впервые приходится устанавливать оборудование так далеко от дома, в столь непривычных условиях. Уверен, оно принесет большую пользу российскому острову, местным жителям и компании, которая организует здесь рыбопереработку».

Работы же на преображенном заводе будет, похоже, много. Ведь здесь можно будет перерабатывать различные сорта рыбы, добываемой в Охотском море. Это — минтай, треска, камбала, скумбрия и дальневосточная сардина иваси. Сообщается, что иваси и скумбрия сейчас массово скапливаются у курильских берегов. И ученые дают прогноз, что богатые подходы этих сортов рыбы будут сохраняться еще в течение по меньшей мере 15 лет. Так что затраты на исландское оборудование, видимо, окупятся быстро и с лихвой.

Послушаем Олега Мазура, директора филиала «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак», который в интервью Sakhalin.info рассказал:

«Комплекс сможет перерабатывать до тысячи тонн сырья в сутки. Планируем освоить выпуск новой продукции — филе минтая, трески и сельди. Новые рабочие места получат около 200 человек, в первую очередь трудоустройство предложим жителям Шикотана. К ним в помощь приедут квалифицированные кадры из других регионов страны — лаборанты, технологи и рыбообработчики. Специально для них на территории комплекса уже построено общежитие на 118 мест, столовая и гостиница на 24 человека».

Не приходится говорить о том, как это важно в условиях, когда из-за нерадивых властей, не способных обустроить жизнь островитян, до последнего времени неуклонно шел процесс сокращения численности населения Курильских островов. На что, кстати, во многом делали ставку японские политики, особенно в ельцинский период, не скрывавшие, что чем хуже жизнь на островах, тем больше надежд на то, что их жители сами выскажутся за переход южных Курил к Японии. Этому всячески способствовали своей мнимой «благотворительностью» за казенный счет японские политиканы, вроде «специалиста по работе с русскими», отсидевшего за коррупцию Мунэо Судзуки.

Но вернемся к заводу. Из публикации дальневосточных коллег узнаем, как на маленьком Шикотане реализуются новейшие технологические методы. Рыбоперерабатывающий завод возводится недалеко от причала, к которому подходят суда с рыбой. Подача рыбы на контейнер будет осуществляться с помощью вакуумного насоса — рыбопровода. По рыбопроводу рыба поступит в цех, где ее разделают на филе и заморозят. Время от улова до загрузки продукции в рефрижератор составит считанные часы. Ранее полуфабрикаты реализовывались производителям консервов и копченых деликатесов. Сейчас же рассматривается выпуск заводом собственной готовой продукции, что заметно увеличит прибыль предприятия, а значит, и доходы рабочих.

Вот так с помощью международной кооперации создается мощное современное предприятие по производству столь востребованной ценной продукции из даров моря. А что же японцы? Ведь в создании на Шикотане нового завода с немалой пользой и выгодой для себя могли бы участвовать японские компании, технологии и опыт которых, уверен, не уступают исландским специалистам. Знаю это не понаслышке, ибо видел своими глазами, как быстро и рационально идет процесс обработки и переработки рыбы и морепродуктов, например, на аналогичных заводах Хоккайдо. Но сетовать хоккайдским рыбопереработчикам следует только на токийских политиков, которые в угоду своим амбициям стопорят российско-японское сотрудничество, не желая понимать тщетность своих попыток протестами и запретами добиться согласия правительства и местных властей РФ «отдать» Японии имеющие большое стратегическое и хозяйственное значение Курильские острова.

В подтверждение того, что российские власти, видя нежелание честно на равных без политической подоплеки вести бизнес на Курилах, все меньше рассчитывают на японцев, а ищут и находят партнеров в других странах, приведем еще один пример.

Как сообщает РИА Сахалин-Курилы, 8 сентября из Таиланда отправится на южнокурильский остров Кунашир многотонный груз оборудования для цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира. Это — роторы (33 тонны) и статоры (23 тонны) для трех осушителей. Установленное в строящемся цехе изготовленное в Таиланде современное оборудование сможет перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки в пиковый период. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года. Продукция цеха будет использоваться в производстве кормов для животных и рыб. И здесь налицо «упущенная выгода» японцев. Ну что же, как говорят у нас в России, «на сердитых воду возят».