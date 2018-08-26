Воскресенье, 26 Августа 2018 года
16:12:34 МСК

Минобороны РФ: Провокация с химатакой в Сирии произойдёт в ближайшие дни

Политика

Провокация должна создать повод для США нанести очередной ракетный удар по Сирии

Москва, 26 августа 2018, 15:39 — REGNUM  Очередная провокация с инсценировкой применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике может быть проведена в ближайшие два дня. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на юг зоны деэскалации Идлиб уже прибыли англоязычные специалисты, которые должны инсценировать химическую атаку против мирных жителей.

Удар боеприпасами, начинёнными отравляющими веществами будет нанесён в ближайшие двое суток. Стрелять будут из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита.

Заинтересованные внерегиональные силы в очередной раз готовят крупную провокацию на территории Сирии с использованием отравляющих веществ. Таким образом эти силы хотят резко дестабилизировать обстановку в Сирии и сорвать устойчивую динамику идущего мирного процесса.

Напомним, накануне российские военные и дипломаты заявили, что в Сирии готовится очередная провокация с химическим оружием. Эта провокация должна дать повод США нанести новые удары по государственным объектам Сирийской Арабской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Olive Group заявила о своей непричастности к возможной провокации в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить