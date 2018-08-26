Минобороны РФ: Провокация с химатакой в Сирии произойдёт в ближайшие дни

Москва, , 15:39 — REGNUM Очередная провокация с инсценировкой применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике может быть проведена в ближайшие два дня. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, на юг зоны деэскалации Идлиб уже прибыли англоязычные специалисты, которые должны инсценировать химическую атаку против мирных жителей.

Удар боеприпасами, начинёнными отравляющими веществами будет нанесён в ближайшие двое суток. Стрелять будут из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита.

Заинтересованные внерегиональные силы в очередной раз готовят крупную провокацию на территории Сирии с использованием отравляющих веществ. Таким образом эти силы хотят резко дестабилизировать обстановку в Сирии и сорвать устойчивую динамику идущего мирного процесса.

Напомним, накануне российские военные и дипломаты заявили, что в Сирии готовится очередная провокация с химическим оружием. Эта провокация должна дать повод США нанести новые удары по государственным объектам Сирийской Арабской Республики.

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