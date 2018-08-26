Российские «тролли» запугали украинцев ужасами о прививках — и.о. министра

Киев, , 15:25 — REGNUM Российские «боты и тролли» годами раздували антипрививочную истерию среди граждан Украины, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook, сославшись на результаты исследования американских ученых.

Супрун рассказала, что за первое полугодие 2018 года в Европе корью заболели 41 тыс. человек. Одной из причин эпидемии Супрун считает «грязные информационные кампании».

«На Украине российские боты, тролли и пророссийские политики годами распространяют ложь о прививках и занимаются подрывом вакцинации населения. Впоследствии имеем недоверие к вакцинам и вспышки болезней», — отметила и.о. министра.

Супрун подчеркнула, что теперь бдительные украинцы знают, кто за этим стоит:

«Этот пример показывает, что Россия не только оружием подрывает фундамент цивилизации во всём мире. Она также подрывает доверие к доказательной медицине».

Напомним, на Украине с начала года корью заболели около 30 тыс. человек. В стране ощущается острый дефицит вакцин от различных заболеваний. При этом не так давно государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более сорока препаратов российского производства.

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