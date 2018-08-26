Сурков рассказал об итогах встречи Путина с Бибиловым

Цхинвал, , 15:01 — REGNUM Помощник президента России Владислав Сурков рассказал об итогах встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, которая состоялась 24 августа. Соответствующее заявление Сурков сделал журналистам сегодня, 26 августа.

По словам Суркова, встреча Путина и Бибилова, состоявшаяся 24 августа, прошла крайне плодотворно и была приурочена к празднику признания независимости Южной Осетии, который отмечается сегодня, 26 августа.

Сурков подчеркнул, что встреча носила деловой характер и по её итогам будут проработаны очень серьёзные поручения.

«Я уверен, будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни Южной Осетии», — выразил уверенность Сурков.

Также помощник президента России отметил, что с тех пор, как он в последний раз был в Южной Осетии, в республике появилось много новых, хорошо построенных зданий.

«Надеюсь, что их будет становиться ещё больше», — добавил Сурков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа Путин в Москве провел встречу с президентами Абхазии и Южной Осетии — Раулем Хаджимбой и Анатолием Бибиловым.