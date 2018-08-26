Украинские политики дружно скорбят по американскому сенатору Маккейну

Киев, 26 августа 2018, 15:09 — REGNUM Соболезнования по поводу смерти американского сенатора Джона Маккейна выразили многие украинские политики 26 августа на своих страницах в социальной сети Facebook.
«Одним из наиболее преданных друзей Украины» назвал усопшего глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
Он напомнил, что Маккейн был на Майдане в 2013 году и посетил воюющий Донбасс в 2015-м.
«Именно благодаря усилиям Джона Маккейна Украина, в конце-концов, начала получать военную помощь от США», — подчеркнул Турчинов.
«Идеалистом и настоящим героем на войне и в политике» назвал Маккейна глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
«Мы встретились на улице Грушевского в один из дней, когда Майдан только победил», — вспомнил о встрече с покойным народный депутат Украины, глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.
«Украине вас будет не хватать. Покойтесь с миром, сенатор Маккейн», — написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«В этом измельчавшем мире таких глыб почти не осталось… Настоящий друг. Настоящий ястреб», — сокрушается мэр города Днепропетровска Борис Филатов.
Напомним, сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года от рака головного мозга. О прекращении лечения опухоли представители сенатора сообщили два дня назад.
Маккейн активно участвовал в событиях на Украине в 2013—2014 годах. Он неоднократно встречался с политическими лидерами путчистов, а также выступал перед массовкой со сцены Майдана.
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