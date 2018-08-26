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Украинские политики дружно скорбят по американскому сенатору Маккейну

Политика

Некоторые даже поставили свечу на аватарку

Украинские политики дружно скорбят по американскому сенатору Маккейну
Иван Крамской. Неутешное горе. 1884

Киев, 26 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Соболезнования по поводу смерти американского сенатора Джона Маккейна выразили многие украинские политики 26 августа на своих страницах в социальной сети Facebook.

«Одним из наиболее преданных друзей Украины» назвал усопшего глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Он напомнил, что Маккейн был на Майдане в 2013 году и посетил воюющий Донбасс в 2015-м.

«Именно благодаря усилиям Джона Маккейна Украина, в конце-концов, начала получать военную помощь от США», — подчеркнул Турчинов.

«Идеалистом и настоящим героем на войне и в политике» назвал Маккейна глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы встретились на улице Грушевского в один из дней, когда Майдан только победил», — вспомнил о встрече с покойным народный депутат Украины, глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Украине вас будет не хватать. Покойтесь с миром, сенатор Маккейн», — написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В этом измельчавшем мире таких глыб почти не осталось… Настоящий друг. Настоящий ястреб», — сокрушается мэр города Днепропетровска Борис Филатов.

Напомним, сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года от рака головного мозга. О прекращении лечения опухоли представители сенатора сообщили два дня назад.

Маккейн активно участвовал в событиях на Украине в 2013—2014 годах. Он неоднократно встречался с политическими лидерами путчистов, а также выступал перед массовкой со сцены Майдана.

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Политическая жизнь Украины
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