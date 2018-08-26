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Министр иностранных дел Украины собрал послов и полетел в Донбасс

Политика

На совещание

Киев, 26 августа 2018, 14:00 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и украинские послы в различных государств отправились в Донбасс. Об этом сегодня, 26 августа, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter глава дипломатического представительства Украины в Польше Андрей Дешица.

Он рассказал, что украинские послы приехали на Украину для участия в совещании глав зарубежных дипломатических представительств, которое должно пройти 27−28 августа.

«Практическое измерение нынешнего совещания послов — это выезд в зону боевых действий на Донбассе», — пояснил Дещица.

Также Дещица опубликовал фотографии, на которых видно, как украинский дипкорпус летит на самолете в Донбасс.

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Политическая жизнь Украины
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