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В Сирию прибыл глава минобороны Ирана

Политика

Планируются переговоры Хатеми с Асадом

Дамаск, 26 августа 2018, 13:45 — REGNUM  Официальный визит иранского министра обороны Эмира Хатеми в Сирию начался 26 августа, сообщает государственное телевидение Ирана.

Уточняется, что самолет с Хатеми приземлился в аэропорту сирийской столицы. В воздушной гавани иранского генерала встретили сирийские официальные лица — военные и политические деятели.

В Дамаске планируются переговоры Хатеми с сирийским коллегой Али Абдуллой Айюбом и президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, Иран и Сирия — союзники. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась с приходом к власти в США антиирански настроенного руководства. Иранский президент Хасан Рухани призвал военных наращивать вооружение и быть готовыми к войне.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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