Новый премьер-министр Австралии «перетасовал» свой кабинет

Канберра, , 13:29 — REGNUM Новый премьер-министр Австралии Скот Моррисон заявил о первых перестановках в своем кабинете. Об этом сегодня, 26 августа, пишет The Australian.

Сообщается, что Моррисон принял отставку министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп. На её места назначена Марис Пейн, которая ранее была министром обороны Австралии.

Министром обороны станет Кристофер Пайн, который ранее занимал должность министра оборонной промышленности. В свою очередь, эту должность займет Стивен Чобо, который в прошлом был министром торговли, туризма и инвестиций.

Питер Даттон возвращается в правительство на свою прежнюю должность министра внутренних дел, иммиграции и охраны границ. Министром энергетики назначен Ангус Тэйлор, у которого, по словам Моррисона, огромный опыт работы в решении сложных и очень сложных проблем. Стоит отметить, что ранее Тейлор возглавлял министерство охраны правопорядка и кибернетической безопасности без портфеля.

Министром образования станет бывший министр социальной политики Даниель Техан. А министром торговли, туризма и инвестиций станет бывший министр образования Саймон Бермингем.

Матиас Корман сохранит пост министра финансов. На свои посты вернутся министр связи и искусств Митч Файфилд и министр здравоохранения Грег Хант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа Либеральная партия Австралии, которая входит в правящую коалицию, провела внеочередное голосование по кандидатуре лидера политической организации. В итоге главой партии был избран Скотт Моррисон, который сместил с поста партийного лидера Малколма Тёрнбулла и таким образом стал 30-м премьер-министром Австралии.