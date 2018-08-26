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Около 4,5 тысяч госслужащих попадут в 2019 году под сокращение во Франции

Политика

С каждым годом под сокращение будут попадать всё больше госслужащих

Париж, 26 августа 2018, 12:58 — REGNUM  4,5 тысячи госслужащих планирует сократить в этом году правительство Франции, сообщил 25 августа премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Journal du dimanche.

Как сообщил Эдуар Филипп, в этом году во Франции попали под сокращение 1600 госслужащих.

Филипп также объявил, что в 2019 году количество сокращённых госслужащих составит уже 4500 человек, а к 2020 году количество сокращённых чиновников уже будет составлять более 10 тысяч.

По словам премьер-министра Франции, в 2019 году сокращения затронут, прежде всего, Министерство финансов.

При этом будет увеличено количество служащих в жандармерии — туда будут набраны дополнительно 2000 сотрудников, и в системе правосудия.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании президент Эммануэль Макрон сообщил о том, что для оптимизации структуры госаппарата страны предполагает сократить в ближайшие пять лет 50 тысяч чиновников.

Таким образом, можно отметить, что за прошедший год под сокращение попала лишь малая часть госчиновников, если исходить из заявленной Макроном цифры.

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Политическая жизнь Франции
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