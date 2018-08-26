Ещё двое подозреваемых в обстреле посольства США задержаны в Турции

Анкара, , 12:55 — REGNUM Ещё двоих подозреваемых в участии обстрела американского посольства в Анкаре задержали силы безопасности Турции, сообщает 26 августа газета Hurriyet.

Как сообщает Hurriyet, сейчас правоохранители проводят допрос подозреваемых. Ранее были задержаны ещё два человека, которые уже сознались в своем участии в обстреле посольства США и заявили, что совершили это преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для такого поступка, по словам задержанных, стали высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Турции.

Отметим, инцидент произошел рано утром 20 августа. Злоумышленники, проезжая возле посольства США в Анкаре на автомобиле, произвели шесть выстрелов в его сторону и скрылись с места преступления. В результате стрельбы никто не пострадал.