Китай заявляет, что не оказывает влияния на переговоры США и КНДР

Пекин, , 12:17 — REGNUM «Китай продолжит сохранять тесное взаимодействие с соответствующими сторонами и будет играть активную роль в денуклеаризации Корейского полуострова и сохранении долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии», — заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Об этом 25 августа информирует Синьхуа.

Лу Кан сделал это заявление в ответ на вопрос о версии, распространенной США, будто бы Китай изменил позицию по проблеме Корейского полуострова и оказывает влияние на процесс переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Поясняя позицию КНР, дипломат подчеркнул, что американской стороне по этому поводу направлено строгое представление.

Официальный представитель МИД обратил внимание участников брифинга на роль и усилия Китая по решению ядерного вопроса, поддержанию мира и стабильности в регионе путем переговоров и консультаций.

«Мы поддерживаем то, что США и КНДР в соответствии с достигнутыми в Сингапуре лидерами стран договоренностями, активно содействуют политическому решению проблемы Корейского полуострова», — подчеркнул Лу Кан.

Напомним, что «полная денуклеаризация» включает в себя решение проблемы американского ядерного оружия, наличие которого на юге полуострова никогда не подтверждалось и не опровергалось ни Вашингтоном, ни Сеулом.