Германская пресса усмотрела в действиях РФ желание избавиться от доллара

Берлин, , 12:12 — REGNUM По мнению германского издания Die Welt, власти Российской Федерации придерживаются плана по постепенному избавлению от диктата доллара США в экономике и активно наращивают свой золотой запас. Соответствующая статья была опубликована на портале Die Welt 24 августа.

Автор статьи указывает, что российские власти явно не рассчитывают в ближайшее время нормализовать отношения с Западом и в связи с этим реализуют «стратегический план» по отказу от доллара США, продаже американских облигаций и скупке золота.

Стоит отметить, что российские власти своих намерений не скрывают и действительно заявляли о том, что американские санкции против России — это всерьез и надолго и нормализации отношений в ближайшем будущем ждать не стоит. О намерении сократить использование доллара США в экономике представители российских властей также неоднократно заявляли.

В статье Die Welt отмечается, что в 2008 году золотой запас России составлял 457 тонн, а к 2018 году он вырос до 1944 тонн. Сейчас золотой запас России составляет 2170 тонн, что эквивалентно 77,4 млрд долларов США.

Также автор статьи считает, что нынешняя политика президента США Дональда Трампа, который активно использует доллар в качестве оружия против другим стран, в конечном итоге приведет к тому, что золото станет играть гораздо более важную роль в мировой финансовой системе.