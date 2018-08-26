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В Китае и Ираке отмечают 60-летие дипотношений

Политика

Лидеру двух стран обменялись приветственными телеграммами

Пекин, 26 августа 2018, 12:06 — REGNUM  Лидеры КНР и Ирака — председатель Си Цзиньпин и президент Фуад Маасум — обменялись поздравлениями в связи с 60-летием установления между двумя странами дипломатических отношений, сообщает 25 августа Синьхуа.

Отметив, что установление в 2015 году китайско-иракского стратегического партнерства позволило достичь новых возможностей в торгово-экономическом сотрудничестве, лидер КНР призвал иракскую сторону и далее укреплять сопряжение национальных стратегий развития в рамках проекта «Пояса и пути».

По словам Фуада Маасума, всестороннее расширение связей Ирака с Китаем является безальтернативным и содействует безопасности, миру и развитию обеих стран и региона в целом.

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Политика Китая
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