Лукашенко: мы готовы оказывать помощь Сирии

Минск, , 12:26 — REGNUM О готовности Белоруссии оказать помощь в восстановлении Сирии заявил президент республики Александр Лукашенко в своем поздравлении президенту САР Башару Асаду с 25-летним юбилеем установления между странами дипломатических отношений. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В своем поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что за четверть века между двумя государствами сложились прочные связи с искренней дружбой и высоким уровнем доверия.

Кроме этого, глава Белоруссии отметил, что двусторонние отношения были подвергнуты особому испытанию во время борьбы Сирии с терроризмом, когда Белоруссия поддерживала стремления САР «в борьбе с этим глобальным злом». И теперь, когда сирийская армия побеждает и сирийское общество возвращается к мирной жизни «Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — приводит пресс-служба слова Александра Лукашенко.

Отметим, что как передает пресс-служба президента Белоруссии, президент САР Башар Асад также в свою очередь поздравил Александра Лукашенко с четвертьвековым юбилеем установления дипломатических отношений и высоко оценил поддержку оказанную Белоруссией сирийскому народу в борьбе с терроризмом.