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Представитель ДНР: украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие

Политика

Огонь велся по окраинам Донецка

Представитель ДНР: украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 26 августа 2018, 11:46 — REGNUM  Режим прекращения огня нарушен украинскими силовиками в ДНР дважды за последние сутки. Об этом сообщил 26 августа представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Как сказал представитель ДНР в СЦКК, по территории республики было выпущено в общем три снаряда из гранатометов различных типов. Огонь, по его данным, велся по окраинам Донецка, пострадавших от него нет.

Отметим, 25 августа руководитель пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов заявил об активизации обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков.

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